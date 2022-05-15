До конца года в Белоруссии продлен безвизовый въезд для жителей Литвы и Латвии

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия продлила до конца текущего года безвизовый порядок въезда для жителей Литвы и Латвии при совершении краткосрочных поездок в республику. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МИД Белоруссии.



«С учетом позитивных откликов и многочисленных пожеланий иностранных граждан главой белорусского государства принято решение о продлении до конца 2022 года права безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь для граждан Литвы и Латвии», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.



В Минске уверены, что данный шаг позволит гражданам соседних государств составить объективное представление о современной Белоруссии, ее политике и экономике, ближе познакомиться с культурой народа. «Такой конструктивный подход, основанный на интересах прежде всего простых людей, может служить ориентиром для наших западных соседей в плане поиска путей нормализации отношений и непростой ситуации в регионе», — заявили в МИД республики.



