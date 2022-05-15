В Москве началось прощание с Ренатом Ибрагимовым
15:35 15.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Без сожаления уход человека не бывает. А уход такой личности, как Ренат Ибрагимов, — это невосполнимая потеря для нашей нации», — сказал председатель Духовного управления мусульман РФ, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Он назвал жизнь Ибрагимова благочестивым примером для всех.
Москвичи разных национальностей и вероисповеданий стали собираться заранее, многие несут цветы. Гроб с телом артиста размещен у входа в мечеть. Со словами соболезнования к семье Ибрагимова обратились его поклонники и друзья, в числе которых министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.
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