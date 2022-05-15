0
0
171
НОВОСТИ

В Москве началось прощание с Ренатом Ибрагимовым

15:35 15.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прощание с народным артистом РСФСР Ренатом Ибрагимовым, умершим 14 мая в возрасте 74 лет, началось на территории Московской соборной мечети.

«Без сожаления уход человека не бывает. А уход такой личности, как Ренат Ибрагимов, — это невосполнимая потеря для нашей нации», — сказал председатель Духовного управления мусульман РФ, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Он назвал жизнь Ибрагимова благочестивым примером для всех.

Москвичи разных национальностей и вероисповеданий стали собираться заранее, многие несут цветы. Гроб с телом артиста размещен у входа в мечеть. Со словами соболезнования к семье Ибрагимова обратились его поклонники и друзья, в числе которых министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:45 15.05.2022
В Ростовской области горит производственное здание компании «Глория Джинс - МЧС
0
8
14:55 15.05.2022
Чехию покинули более трети беженцев из Украины - агентство
0
226
14:45 15.05.2022
В Курганской области локализованы все природные пожары - МЧС
0
181
13:55 15.05.2022
В РФ ограничен доступ к сайтам USA.one и Germania.one - реестр Роскомнадзора
0
297
13:45 15.05.2022
Наращивание взаимодействия со странами-членами ОДКБ приоритет для РФ - МИД
0
287
12:50 15.05.2022
Запад перекраивает границы Сербии, не хочет признавать изменение границ Украины - Вучич
0
406
12:40 15.05.2022
Кулеба хочет обсудить с Блинкеном увеличение поставок оружия Украине
0
330
11:35 15.05.2022
Украинская группа Kalush Orchestra стала победителем «Евровидения-2022»
0
423
11:20 15.05.2022
Сотрудники и волонтеры Российского Красного Креста получили поздравление от Путина
0
382
11:10 15.05.2022
До конца года в Белоруссии продлен безвизовый въезд для жителей Литвы и Латвии
0
455

Возврат к списку