В Москве началось прощание с Ренатом Ибрагимовым

15:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прощание с народным артистом РСФСР Ренатом Ибрагимовым, умершим 14 мая в возрасте 74 лет, началось на территории Московской соборной мечети.



«Без сожаления уход человека не бывает. А уход такой личности, как Ренат Ибрагимов, — это невосполнимая потеря для нашей нации», — сказал председатель Духовного управления мусульман РФ, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Он назвал жизнь Ибрагимова благочестивым примером для всех.



Москвичи разных национальностей и вероисповеданий стали собираться заранее, многие несут цветы. Гроб с телом артиста размещен у входа в мечеть. Со словами соболезнования к семье Ибрагимова обратились его поклонники и друзья, в числе которых министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.



