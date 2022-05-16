Варшава и Киев подписали протокол об обеспечении экспорта украинского зерна через Польшу
16:32 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польские и украинские власти подписали документ, позволяющий экспортировать украинское зерно через Польшу по железной дороге и автомобильным транспортом. Об этом заявил в понедельник министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Хенрик Ковальчик на совместной пресс-конференции с министром сельского хозяйства США Томом Вилсаком, министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским и еврокомиссаром по сельскому хозяйству и развитию села Янушем Войцеховским.
Как сообщил польский министр, в ходе встречи в понедельник в Варшаве был подписан протокол о взаимопонимании, который ориентирован на то, «чтобы облегчить перевозку зерна через Польшу по железной дороге или автомобильным транспортом». «Протокол предусматривает создание совместного польско-украинского предприятия, которое займется экспортом зерна с Украины», — указал он.
По словам Ковальчика, события на Украине привели к дестабилизации сельскохозяйственных рынков. «В этой ситуации основную часть нашей встречи мы посвятили транспортным связям и путям, которые могли бы стать альтернативой заблокированным портам Черного моря. Они ведут через Польшу, ее порты, через другие европейские страны. Увеличение железнодорожных и автомобильных перевозок с Украины через Польшу в настоящее время имеет огромное значение», — сказал он.
«Мы сегодня подписали важный документ, необходимый для начала экспорта в направлении ЕС», — отметил Сольский. «Для Украины большая проблема — экспорт зерна, так как порты заблокированы, а создание новых каналов занимает время», — добавил он. «Нам нужны решения, чтобы можно было быстро и эффективно создать возможность экспорта украинского зерна. Польша — ключевой партнер, который может нам помогать дальше», — сказал министр.
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