США стали враждебным России государством — Песков

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что страны Запада, в том числе США, ведущие против РФ гибридную войну, стали враждебными государствами. Такое мнение он высказал, выступая во вторник в рамах просветительского марафона общества «Знание».

«Гибридная война — это то, что сейчас происходит, то, с чем мы с вами столкнулись, — констатировал он. — Это не только американские и британские советники, которые говорят украинским националистам с оружием, что им делать, которые дают им развединформацию и так далее. Нет. Это дипломатическая война, политическая война, это попытки изолировать нас в мире, это экономическая война».

«Да, мы по-прежнему мягко называем их недружественными государствами, но я бы сказал, что это уже враждебные государства, потому что то, что они делают, это война», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.