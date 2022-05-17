Андрей Воробьев и гендиректор АСИ Светлана Чупшева встретились с представителями НКО
19:43 17.05.2022
|Фото пресс-службы губернатора Московской области
Обсуждали вопросы социальной и образовательной поддержки детей и взрослых, социально уязвимых категорий граждан. Представители НКО поделились наработками и представили свои предложения.
«Мы давно и плодотворно сотрудничаем с Агентством стратегических инициатив – оно внедряет в регионах все передовое, новое. Это касается социальной сферы, образования, помощи детям, инвалидам. Мы, со своей стороны, благодарим вас. Важно, чтобы российские НКО делились опытом и участвовали в процессах оказания помощи в реабилитации, сопровождении. Мы готовы к сотрудничеству», – сказал губернатор.
Руководитель АСИ Светлана Чупшева напомнила о внедрении в регионах Национальной социальной инициативы. Этот проект поддержан президентом России и направлен на то, чтобы улучшить качество соцуслуг и удовлетворить потребности человека в различных жизненных ситуациях.
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