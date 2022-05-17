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Андрей Воробьев и гендиректор АСИ Светлана Чупшева встретились с представителями НКО

19:43 17.05.2022

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Фото пресс-службы губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв совместно с гендиректором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой провели встречу с представителями некоммерческих организаций.

Обсуждали вопросы социальной и образовательной поддержки детей и взрослых, социально уязвимых категорий граждан. Представители НКО поделились наработками и представили свои предложения.


«Мы давно и плодотворно сотрудничаем с Агентством стратегических инициатив – оно внедряет в регионах все передовое, новое. Это касается социальной сферы, образования, помощи детям, инвалидам. Мы, со своей стороны, благодарим вас. Важно, чтобы российские НКО делились опытом и участвовали в процессах оказания помощи в реабилитации, сопровождении. Мы готовы к сотрудничеству», – сказал губернатор. 


Руководитель АСИ Светлана Чупшева напомнила о внедрении в регионах Национальной социальной инициативы. Этот проект поддержан президентом России и направлен на то, чтобы улучшить качество соцуслуг и удовлетворить потребности человека в различных жизненных ситуациях.


«Если мы раньше привычно учились у международных экспертов, то сегодня наши коллеги из НКО готовы поучить в том числе и международных экспертов, – сказала Светлана Чупшева. – Андрей Юрьевич, спасибо вам, вашей команде за возможность прямого диалога. Я знаю, что итогом, действительно, станут уже конкретные проекты, которые совместно могут быть реализованы с участием некоммерческого сектора, АСИ и команды Московской области».

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