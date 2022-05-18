0
0
56
НОВОСТИ

Завод Ильича в Мариуполе восстановят, «Азовсталь» снесут — Пушилин

16:12 18.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Завод им. Ильича в Мариуполе будет восстановлен, а «Азовсталь» снесен, на его месте будет осуществлен другой проект. Об этом в среду заявил журналистам глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«По предприятиям планируется: все, что живое — восстанавливать. <…> Если по [заводу имени] Ильича, то принято практически единогласное решение, что его нужно восстанавливать. По заводу „Азовсталь“ [учтено] мнение мариупольцев, что завод загрязнял [окружающую среду] с момента, как появился. На месте „Азовстали“ планируются другие проекты», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 18.05.2022
Эрдоган подтвердил, что Турция не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии
0
13
16:00 18.05.2022
В России выявили 4 732 случая заражения коронавирусом за сутки
0
77
15:32 18.05.2022
Россия применяет на Украине лазерное оружие — Борисов
0
171
15:12 18.05.2022
МИД РФ объявил 27 дипломатов Испании персонами нон грата
0
166
15:00 18.05.2022
Москва высылает 24 итальянских дипломата — МИД РФ
0
170
14:32 18.05.2022
Российская «дочка» Google в РФ намерена обратиться с заявлением о банкротстве
0
282
14:12 18.05.2022
Россия объявила персонами нон грата 34 французских дипломата — МИД РФ
0
229
14:00 18.05.2022
План российской спецоперации на Украине выполняется на 100% — Кадыров
0
260
13:57 18.05.2022
Андрей Воробьев посетил начало работ по благоустройству набережной реки Нара в Серпухове
0
215
13:52 18.05.2022
Андрей Воробьев заложил первый камень в основание новой комплексной поликлиники в Серпухове
0
243

Возврат к списку