Завод Ильича в Мариуполе восстановят, «Азовсталь» снесут — Пушилин
16:12 18.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Завод им. Ильича в Мариуполе будет восстановлен, а «Азовсталь» снесен, на его месте будет осуществлен другой проект. Об этом в среду заявил журналистам глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«По предприятиям планируется: все, что живое — восстанавливать. <…> Если по [заводу имени] Ильича, то принято практически единогласное решение, что его нужно восстанавливать. По заводу „Азовсталь“ [учтено] мнение мариупольцев, что завод загрязнял [окружающую среду] с момента, как появился. На месте „Азовстали“ планируются другие проекты», — сказал он.
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