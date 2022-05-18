Завод Ильича в Мариуполе восстановят, «Азовсталь» снесут — Пушилин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Завод им. Ильича в Мариуполе будет восстановлен, а «Азовсталь» снесен, на его месте будет осуществлен другой проект. Об этом в среду заявил журналистам глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«По предприятиям планируется: все, что живое — восстанавливать. <…> Если по [заводу имени] Ильича, то принято практически единогласное решение, что его нужно восстанавливать. По заводу „Азовсталь“ [учтено] мнение мариупольцев, что завод загрязнял [окружающую среду] с момента, как появился. На месте „Азовстали“ планируются другие проекты», — сказал он.