КНР строит более эффективный космический корабль для орбитальной станции — СМИ
09:05 19.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайская академия космических технологий конструирует новый грузовой корабль «Тяньчжоу-6», который будет гораздо вместительней предыдущих моделей и рассчитан на более длительный период эксплуатации. Об этом сообщила в четверг газета «Чайна дейли».
«Тяньчжоу» 3-й, 4-й и 5-й моделей построены по прежнему техническому регламенту, а грузовые корабли с 6-й по 11-ю серии будут улучшенной спецификации», — приводит издание слова главного конструктора проекта Бай Миншэна. По его словам, работа над чертежами корабля уже завершена, инженеры приступили к сборке роботизированного манипулятора грузовика. Размер герметичной кабины увеличен, в технические параметры грузового отсека внесены изменения.
«После улучшения „Тяньчжоу“ можно будет эксплуатировать более длительный срок», — добавил Бай Миншэн. По его словам, новая модель будет способна находиться на орбите и обслуживать космическую станцию два года.
Как информировал главный конструктор, китайские специалисты работают над грузовиком многоразового использования, который по окончании миссии не будет сгорать в плотных слоях атмосферы и позволит доставлять образцы с орбиты на Землю.
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