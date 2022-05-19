КНР строит более эффективный космический корабль для орбитальной станции — СМИ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайская академия космических технологий конструирует новый грузовой корабль «Тяньчжоу-6», который будет гораздо вместительней предыдущих моделей и рассчитан на более длительный период эксплуатации. Об этом сообщила в четверг газета «Чайна дейли».

«Тяньчжоу» 3-й, 4-й и 5-й моделей построены по прежнему техническому регламенту, а грузовые корабли с 6-й по 11-ю серии будут улучшенной спецификации», — приводит издание слова главного конструктора проекта Бай Миншэна. По его словам, работа над чертежами корабля уже завершена, инженеры приступили к сборке роботизированного манипулятора грузовика. Размер герметичной кабины увеличен, в технические параметры грузового отсека внесены изменения.

«После улучшения „Тяньчжоу“ можно будет эксплуатировать более длительный срок», — добавил Бай Миншэн. По его словам, новая модель будет способна находиться на орбите и обслуживать космическую станцию два года.

Как информировал главный конструктор, китайские специалисты работают над грузовиком многоразового использования, который по окончании миссии не будет сгорать в плотных слоях атмосферы и позволит доставлять образцы с орбиты на Землю.