Ольга Голодец выступила на конгрессе «Оргздрав-2022. Эффективное управление в здравоохранении»

17:32

Сбер принял участие в X Международном конгрессе «Оргздрав-2022. Эффективное управление в здравоохранении», в рамках которого проходят сессии с участием авторитетных представителей отрасли, руководителей и практикующих врачей.

В первый день состоялась пленарная сессия «Мобилизация системы здравоохранения в новой реальности: приоритеты, справедливое распределение ресурсов, система управления и организации медицинской помощи». В дискуссии приняла участие заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец. Она рассказала о цифровой трансформации отрасли и роли Сбера в этом процессе, а также ответила на вопрос о том, как это поможет гражданам получить доступную и качественную медицинскую помощь.

Многие цифровые технологии Сбера уже применяются в медицинских учреждениях, используются жителями страны и показывают свою эффективность. Доступность лекарственных препаратов обеспечивают более 100 хабов СБЕР ЕАПТЕКИ в 63 регионах и более 7500 пунктов самовывоза по стране. Более чем в 43 регионах внедрен дистанционный мониторинг пациентов с хроническими заболеваниями от СберЗдоровья, под наблюдением находится более 150 000 человек. Внедрение телемедицины для связи с врачом и дистанционного мониторинга людей, страдающих, например, сердечно-сосудистыми заболеваниями, помогает на 45% сократить количество госпитализаций и на 20% снизить риск смертности.

Цифровые технологии все активнее используются врачами в ежедневной практике. В 65 регионах страны врачи применяют продукт Voice2Med от группы компаний ЦРТ – систему голосового заполнения медицинской документации с помощью технологии распознавания речи. Решение обеспечивает экономию более 20% времени врачей на подготовку протоколов. А использование в клиниках электронной записи на прием позволяет на 10–15% сократить листы ожидания.

«Сбер – ведущая технологическая компания России и лидер в цифровизации. Сегодня цифровая платформа Сбера обеспечивает бесшовный клиентский путь и позволяет реализовать те идеи и задачи, которые ставит перед собой система здравоохранения России, – отметила Ольга Голодец. – Сбер предоставляет доступные и удобные цифровые сервисы управления здоровьем от компаний СберЗдоровье и СБЕР ЕАПТЕКА, а также различные медицинские решения и продукты с использованием искусственного интеллекта от группы компаний ЦРТ и СбреМедИИ. Цифровые технологии способствуют повышению доступности и качества медицинской помощи в масштабах страны, являются надежными помощниками врачей, освобождают их от рутинных операций и дают пациентам возможность более качественно следить за своим здоровьем».

Международный конгресс «Оргздрав» уже 10 лет является самым авторитетным и масштабным отраслевым событием при участии руководителей здравоохранения и практикующих врачей. В этом году мероприятие посвящено здравоохранению России в новой реальности. «Оргздрав-2022. Эффективное управление в здравоохранении» проходит в гибридном формате: заседания в залах проводятся с учетом современных санитарных норм, а главные пленарные сессии форума транслируются онлайн. Дискуссионный формат сессий позволяет зрителям задавать вопросы в чатах, принимать участие в опросах и голосованиях, обсуждать результаты. Завершит конгресс торжественное награждение победителей премии «Оргздрав: лидеры отрасли».