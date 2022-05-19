Кириенко: В СВО на территории Украины Россия сегодня воюет не с Украиной...
18:35 19.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы с вами хорошо все одинаково понимаем, что в специальной военной операции на территории Украины Россия сегодня воюет не с Украиной. Против нас воюет объединенный Запад, просто на территории Украины и, к сожалению, руками украинцев. Это такая драматичная вещь, но это так», — сказал он.
По словам Кириенко, Россия столкнулась с противостоянием «всего западного мира» в сфере технологий, вооружений, систем управления и связи.
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