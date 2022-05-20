В России выявили 5 089 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 089, до 18 283 706. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,03%.



Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 173, до 17 676 801. Днем ранее там сообщали о 5 952 вылечившихся.



Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 96, до 378 168. Днем ранее было зарегистрировано 97 смертей.