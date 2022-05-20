В России выявили 5 089 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 20.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 173, до 17 676 801. Днем ранее там сообщали о 5 952 вылечившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 96, до 378 168. Днем ранее было зарегистрировано 97 смертей.
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