Орбитальный "Боинг" произвел первую стыковку с МКС

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разработанный компанией Boeing («Боинг») космический корабль Starliner («Старлайнер») спустя сутки после старта произвел стыковку с Международной космической станцией (МКС). Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).



Стыковка корабля с орбитальной станцией произошла в автономном режиме в пятницу в 20:28 по времени Восточного побережья США (03:28 21 мая мск) спустя четыре минуты после соответствующей команды. Starliner с 360 кг полезных грузов на борту стартовал с помощью ракеты-носителя Atlas V («Атлас-5») в минувший четверг с авиабазы на мысе Канаверал. В ходе полета специалисты заметили нештатную работу системы охлаждения и немного более раннее выключение бортовых двигателей, однако в Boeing заверили, что система в целом работает нормально и не «несет рисков для оставшейся части тестового полета».

Starliner был впервые запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал. Стыковка с орбитальным комплексом была запланирована на 22 декабря, однако из-за технических неполадок ее отменили.