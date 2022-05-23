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В Госдуме выступили за проведение в РФ трибунала над боевиками «Азова»

13:00 23.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает правильным проведение трибунала над боевиками украинского нацформирования «Азов» на территории России. Такое мнение он высказал ТАСС в понедельник.

«Считаю, что абсолютно правильно проведение трибунала над нацистами батальона „Азов“. Одна из задач, которая поставлена верховным главнокомандующим, это денацификация. И, безусловно, одной из составляющих выполнения данной задачи будет приданию трибуналу националистов „Азова“, потому что те совершенные преступления, тяжкие и особо тяжкие, безусловно, должны быть преданы осуждению, и, конечно, соответствующие приговоры должны быть в рамках проведенных соответствующих расследований», — сказал он.

При этом депутат заявил, что является сторонником проведения трибунала на территории России.

«Это вопросы в части юриспруденции (организация трибунала — прим. ТАСС). Понимаю, что в ДНР и ЛНР даже смертная казнь действует, она не отменена, и, безусловно, они этому могут быть подвергнуты. Если говорить о международном каком-нибудь трибунале, откровенно говоря, в рамках сегодняшних событий, действий со стороны стран Запада, конечно, никоим образом не доверяем объективное проведение расследования и тем более осуждение данных нацистов. Они убивали мирных граждан, убивали военнослужащих наших, народную милицию ДНР и ЛНР, я все-таки сторонник проведения суда на территории РФ», — пояснил Швыткин.

20 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината «Азовсталь» и города от украинских боевиков. Всего с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2 439 националистов «Азова» и украинских военнослужащих, заблокированных на территории завода с 21 апреля.

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