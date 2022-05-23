США собираются модернизировать военную базу на севере Гренландии — СМИ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США намерены модернизировать военную базу Туле на севере Гренландии. Об этом сообщает датская газета «Берлингске» со ссылкой на доклад американского контрольного органа.

В доступной для чтения части документа говорится о выделении миллиардов долларов на нужды в Арктике, в том числе на усовершенствование базы Туле.

То же самое газете подтвердили источники в Соединенных Штатах. В заявлении руководства американских ВВС, полученном изданием от посольства США, говорится о заинтересованности в этом объекте, инфраструктура которого устарела.

При этом ни правительство Гренландии, ни датский парламент не знают, в чем именно состоит планируемая модернизация островной базы. Вопрос также никогда не обсуждался в парламентских комитетах по делам Гренландии и по обороне.

«Мы не хотим говорить. Когда дело касается нас, мы хотим участвовать. Она (база — прим. ТАСС) находится в нашей стране, и поэтому мы хотим знать, когда что-то происходит», — приводит издание слова председателя комитета гренландского парламента по иностранным делам и безопасности Пипалук Люнге Расмуссен.

В соответствии с соглашением между США, Гренландией и Данией американская сторона должна консультироваться и информировать датские и гренландские власти о любом существенном изменении в военных планах США в Гренландии. При этом она не обязана обращаться за соответствующими разрешениями.