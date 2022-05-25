В вопросе прав человека не существует «идеального государства» — Си Цзиньпин

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что в вопросе прав человека не существует «идеального государства», а также нет необходимости в «учителе», который будет давать указания другим странам. Такое мнение он высказал в среду в ходе встречи по видеосвязи с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, которая находится с визитом в Китае.

«В вопросе прав человека не существует совершенного „идеального государства“, [а также] нет потребности в „учителе“, который движением головы указывал бы другим странам, не говоря уже о том, что недопустимо политизировать вопрос прав человека и превращать его в оружие, применять двойные стандарты, а также осуществлять вмешательство во внутренние дела других стран под предлогом прав человека», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин также указал на то, что защита прав человека является «задачей всего человечества и требует совместных усилий». «Необходимо строго соблюдать цели и принципы Устава ООН, развивать общечеловеческие ценности, содействовать развитию глобального управления прав человека в более справедливом, беспристрастном, рациональном и инклюзивном направлении», — резюмировал он.

В понедельник верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет прибыла с визитом в Китай, в тот же день она встретилась с главой МИД КНР Ван И в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай). Как сообщила в пятницу пресс-служба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), визит Бачелет продлится с 23 по 28 мая. Это первый визит верховного комиссара ООН по правам человека в КНР с 2005 года. Бачелет побывает в Урумчи и Кашгаре (Синьцзян-Уйгурский автономный район), а также в Гуанчжоу, в котором она выступит с лекцией перед студентами университета.