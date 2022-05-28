Российское зерно можно обменять в Египте на вертолетоносцы - депутат

20:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме предложили экспортировать российское зерно в Египет в обмен на вертолётоносцы. По мнению депутата Михаила Делягина, египетские корабли можно было бы использовать на Черноморском побережье Украины. Доктор экономических наук, зампредседателя комитета нижней палаты парламента по экономической политике в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что российские зерновые культуры также можно было бы поставлять в другие страны Ближнего и Среднего Востока на выгодных для России условиях.

«Если мы будем иметь значимый экспорт зерна, то, конечно, его нужно использовать в качестве стратегического ресурса, направляя его странам на стратегическую системную поддержку. Ближний и Средний Восток будет умирать. Египет уже трясёт по полной по программе: там 70 млн людей живут на ротируемом хлебе, и если цена вырастет условно на 10%, страна перестанет быть стабильной, мягко говоря.

Египет такой не один. Разговор должен быть простой — мы будем продавать зерно, но в обмен на конкретные выгоды. Нам нужно понять, чего мы хотим от Египта; Ливана; Палестины; Сирии, а то там иранский бизнес, например, есть, а российского почти нет; чего мы хотим от Турции, которая является крупнейшим в мире экспортёром муки, которая производится из нашего зерна. Как минимум, египетские вертолётоносцы могут поработать у берегов Украины, мы вполне можем их арендовать по крайней низкой цене за будущие не очень большие поставки зерна».