0
0
152
НОВОСТИ

Российское зерно можно обменять в Египте на вертолетоносцы - депутат

20:00 28.05.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме предложили экспортировать российское зерно в Египет в обмен на вертолётоносцы. По мнению депутата Михаила Делягина, египетские корабли можно было бы использовать на Черноморском побережье Украины. Доктор экономических наук, зампредседателя комитета нижней палаты парламента по экономической политике в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что российские зерновые культуры также можно было бы поставлять в другие страны Ближнего и Среднего Востока на выгодных для России условиях.

«Если мы будем иметь значимый экспорт зерна, то, конечно, его нужно использовать в качестве стратегического ресурса, направляя его странам на стратегическую системную поддержку. Ближний и Средний Восток будет умирать. Египет уже трясёт по полной по программе: там 70 млн людей живут на ротируемом хлебе, и если цена вырастет условно на 10%, страна перестанет быть стабильной, мягко говоря.

Египет такой не один. Разговор должен быть простой — мы будем продавать зерно, но в обмен на конкретные выгоды. Нам нужно понять, чего мы хотим от Египта; Ливана; Палестины; Сирии, а то там иранский бизнес, например, есть, а российского почти нет; чего мы хотим от Турции, которая является крупнейшим в мире экспортёром муки, которая производится из нашего зерна. Как минимум, египетские вертолётоносцы могут поработать у берегов Украины, мы вполне можем их арендовать по крайней низкой цене за будущие не очень большие поставки зерна».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:00 28.05.2022
Единственную дорогу в мурманскую Териберку заблокировал оползень
0
69
20:30 28.05.2022
НАТО сослалась на иммунитет по иску о применении альянсом обедненного урана в Сербии — адвокат
0
132
19:30 28.05.2022
В РФ сейчас не хватает средств на ядерный буксир «Зевс» — Рогозин
0
235
19:00 28.05.2022
Крымская епархия остается под омофором Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
0
218
18:30 28.05.2022
Порошенко во второй раз отказали в выезде с Украины — СМИ
0
277
18:00 28.05.2022
Байден и Зеленский могут войти в историю как устроившие голодомор на планете — Володин
0
307
17:30 28.05.2022
Медведев призвал ужесточить ответственность для иноагентов
0
348
17:00 28.05.2022
Макрон и Шольц призвали Путина освободить военнопленных, вышедших с «Азовстали» — АФП
0
434
16:00 28.05.2022
Путин в беседе с Макроном и Шольцем подтвердил готовность к переговорам с Украиной
0
486
15:00 28.05.2022
РПЦ нацелена на сохранение единства с УПЦ — митрополит Иларион
0
502

Возврат к списку