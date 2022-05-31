Андрей Воробьев и Татьяна Голикова дали старт строительству 20 школ в Подмосковье

15:10

Фото пресс-службы губернатора Московской области

Губернатор Московской областии заместитель председателя правительства Российской Федерациинакануне Дня защиты детей дали старт одновременной закладке 20 школ. Их построят в рамках президентского проекта «Образование».

Церемония прошла в мкр. Павшинская пойма в Красногорске, где начнут возводить воспитательно-образовательный комплекс «Полет». В нем будут школа на 1500 учеников и детсад на 200 малышей. Построить центр планируют в августе 2024 года.

«Мы строим много школ, но Московская область растет, и в этом году у нас будет ходить в образовательные учреждения уже 1 млн и 20 тыс. детей. На 40-41 тыс. каждый год прибавляется школьников, а еще на 20 тыс. – дошколят. Очень приятно, что мы даем старт строительству в присутствии наших жителей и вас, Татьяна Алексеевна. Вы курируете весь социальный блок нашей страны, помогали нам в очень сложные ковидные годы, – отметил Андрей Воробьёв. – В Павшинской пойме мы должны построить за 20 месяцев большой центр для того, чтобы 1 сентября 2024 года сюда пошли дети и в школу, и в детский сад. Здесь огромный микрорайон, есть дефицит с местами в образовательные учреждения. Мы и дальше будем строить школы, но самое главное, что мы работаем над качеством образования. Наша задача – сделать так, чтобы ребята успешно сдавали экзамены и имели все перспективы поступить в лучшие вузы нашей страны».

Традиция одновременно закладывать школы в разных округах Подмосковья появилась 3 года назад. Тогда Андрей Воробьёв вместе с Татьяной Голиковой дали старт строительству 50 школ – сейчас в них учатся порядка 30 тыс. детей. А в прошлом году заложили еще 25 учебных заведений, рассчитанных почти на 19 тыс. мест. Первые 3 школы – в Балашихе, Красногорске и Лобне – сдадут к Новому году.

«Образование с точки зрения инфраструктуры, современности, качества станет еще более доступным для жителей Московской области. И, что самое главное, дети будут учиться в первую смену после того, как введут все объекты. Мы будем содействовать тому, чтобы поддерживать семьи, учительское сообщество, образовательный процесс не только в школе, среднем образовании или высшем, но и поддерживать программы подготовки и переподготовки учителей, – сказала Татьяна Голикова. – В этом большом проекте Московская область является абсолютным лидером – сегодня в регионе строится значительно больше объектов образования, чем в других субъектах РФ. Причина тому – новые микрорайоны и растущее количество детей. Я хотела бы добавить, что по поручению президента сейчас запущен проект по капитальному ремонту школ. Надеюсь, что та задачу, которую Московская область поставила перед собой – отремонтировать 62 школы к Новому году – будет реализована».

В завершении церемонии дети, принимавшие участие в акции «Доброе дело», угостили Андрея Воробьёва и Татьяну Голикову мороженым подмосковной компании «Чистая линия». Совсем скоро такие же сладкие подарки доставят в ЛДНР.

«Это подарок детям Донбасса от детей Подмосковья. Мы и другие ребята помогали загрузить партию мороженого для наших сверстников. Она приедет к ним завтра – в День защиты детей», – рассказали ребята.

В мкр. Павшинская пойма сейчас три школы, в них учатся около 4,7 тыс. детей. Два образовательных учреждения работают в 2 смены – свыше 1 тыс. ребят вынуждены ходить на уроки после обеда. Строительство воспитательно-образовательного центра разгрузит эти учебные заведения. В 4-этажной школе ребята будут обучаться в 1 смену, здесь предусмотрены также мастерские по обработке металла, дерева, ткани, кабинеты домоводства и кулинарии.

Детский сад рассчитан на 12 часов пребывания детей и общеразвивающую образовательную программу. На прилегающей территории оборудуют игровые и спортивные площадки.

Строительство школ началось сегодня в 14 городских округах: Красногорск, Балашиха, Дмитровский, Долгопрудный, Домодедово, Зарайск, Истра, Лобня, Одинцовский, Пушкинский, Реутов, Солнечногорск, Ступино, Щелково. Это будут комфортные и красивые здания, возведенные по современным стандартам. В этих школах создадут более 19 тыс. мест. Задача строителей – сдать их досрочно. Первые 6 школ введут уже в следующем году.

Одновременная закладка школ – это единые закупки на строительство и проектирование «под ключ». Подрядчики смогут оперативно подготовить проектную документацию и сразу приступать к возведению социально значимых объектов. Это позволяет сократить общий срок строительства более чем на 3 месяца.

Больше всего школ заложили в Одинцовском городском округе:

- в 2024 откроют учебное заведение на 1100 мест в мкр. Восточный Звенигорода, где на сегодняшний день все образовательные учреждения переполнены;

- две школы – на 550 учеников в с. Немчиновка и п. Горки-2 – будут сданы в 2023 и 2024 годах соответственно;

- пристройка на 550 мест появится у гимназии №14 в 2023 году.

Самая большая школа заложена в мкр. Катюшки в Лобне – на 2200 мест. Здесь строят новые ЖК, все учебные заведения переполнены. Долгожданная школа откроет свои двери в следующем году.

В городском округе Красногорск, помимо воспитательно-образовательного комплекса «Полет», построят учебное заведение на 825 мест рядом с д. Сабурово. Срок ввода – 2024 год.

Две школы построят в городском округе Балашиха. Одну из них, на 275 мест, сдадут в следующем году на территории нового ЖК на Леоновском шоссе. Еще одно образовательное учреждение – на ул. Трубецкая на 1,5 тыс. мест – откроет свои двери в 2024 году.

Школы на 1100 учащихся построят в мкр. 10А в Реутове и на ул. Профессиональная в Дмитровском – их введут в 2024 году. А школу в городском округе Истра откроют в 2025 году.

«Я работаю в школе уже 17 лет, мы с родителями, с ребятами очень ждем новое учебное заведение, потому что количество первых классов каждый год прибавляется. Если в позапрошлом году у нас было их 8, то в этом году наберем уже 11 классов, – сказала учительница начальных классов Екатерина Конобеевская в ходе телемоста, который был организован во время церемонии между Красногорском и другими городскими округами. – Мы благодарим вас также за то, что наш город Истра получил больницу, которую жители ждали 20 лет. Верим, что школу тоже построят быстро».

В 2024 году в городском округе Домодедово завершат строительство школы на 1100 мест. А еще одну – в 2025 году в мкр. Барыбино. Это учебное заведение на 550 мест позволит ликвидировать вторую смену.

Образовательное учреждение на 550 мест заложили сегодня в п. Новый городок в городском округе Щелково. Его откроют в 2023 году. Существующая здесь школа переполнена в несколько раз, детей приходится возить в соседние населенные пункты.

Новая школа будет и в мкр. Заветы Ильича Пушкинского городского округа, ее открытие запланировано на 2024 год. Такая же вместимость у пристройки к зданию Верзиловской школы в мкр. Новое Ступино, которую также введут в 2024 году.

В д. Голубое городского округа Солнечногорск, где проживает большое количество семей с детьми, в 2024 году построят школу на 1375 мест.

«Позади нас стоят инновационные импортозамещающие инженерные блоки, которые значительно уменьшают количество людей на стройке. Андрей Юрьевич, большое спасибо вам и правительству за поддержку, наши инновационные заводы находятся много лет на территории Московской области. И недавно нам выделен еще один участок. Обещаю, в 2023 году мы школу введем», – рассказал генеральный директор концерна «Крост» Алексей Добашин во время прямого включения из Солнечногорска.

Через 2 года откроет свои двери пристройка на 1,5 тыс. мест к школе №7 на Лихачевском шоссе в городском округе Долгопрудный. Поблизости планируется строительство нового ЖК, а существующее учебное заведение уже переполнено. Также в 2024 году будет введена школа на 825 мест в городском округе Зарайск.

Сейчас в Подмосковье 1 244 школы, в которые ходят около 950 тыс. детей. Каждый год количество учащихся увеличивается на более 40 тыс. человек, ожидается, что в сентябре это цифра может превысить 1 миллион.

В Подмосковье самая большая программа строительства школ в стране – в 2020-2021 годах возвели 61 учебное заведение. А за 8 лет – 178 школ в общей сложности на более 112 тыс. Причем 88 из них построили за бюджет области, 90 – за средства инвесторов. До 2026 года планируется сдать еще 143 школы на 120 тыс. мест.

В этом году в регионе построят 25 школ почти на 18 тыс. мест – 19 бюджетных и 6 инвестиционных. Одну из них уже сдали – в Балашихе на 1,6 тыс. мест. На очереди еще четыре: в июне построят школу на 550 мест в Можайске, в августе – пристройку на 400 мест в Орехово-Зуеве, школу на 825 мест в Красногорске и начальную школу на 425 мест в кластере Физтех-лицея им. Капицы в Долгопрудном.

В Подмосковье создают 3 образовательных кластера: в Одинцове (гуманитарное направление), Долгопрудном (естественно-научное), Истре (инженерно-техническое). Основная цель – организовать благоприятную среду и современные условия для развития талантливых детей.