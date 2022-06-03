В Москве последствия ливня ликвидируют 300 бригад и 290 единиц техники

11:56

Столичные коммунальные службы реагируют на все заявки о скоплениях воды, возникших из-за сильной грозы. Ливень прошел в столице утром, сильный дождь сопровождался грозой и порывами ветра до 17 м/с. Как сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы, на улицах мегаполиса дежурит 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». «Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки», - сказано в сообщении.

В режим круглосуточного дежурства переведены аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов Москвы, под особый контроль поставили объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

Как предполагают синоптики, 3 июня дождь в небольшими перерывами будет идти весь день.