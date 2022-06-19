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НОВОСТИ

В Китае появилась «Синяя книга Казахстана»

12:08 19.06.2022

Казахстанские ученые опубликовали первый комплексный исследовательский доклад о ежегодном развитии Республики Казахстан, предназначенный для китайской аудитории. «Синяя книга Казахстана: доклад о развитии Казахстана (2021)» была недавно презентована в Пекине и Сиане, вызвав повышенный интерес среди специалистов по Центральной Азии и постсоветскому пространству.

«Первая «Синяя книга» содержит свежие информационные данные, имеющие отношение ко всем аспектам китайско-казахстанских отношений, а также системный анализ политических, экономических, дипломатических, военных и других сфер сотрудничества двух стран», - рассказала «НГ» казахстанский политический аналитик Таисия Мармонтова.

«Синяя книга» дает прогнозы относительно развития военно-политической обстановки в центрально-азиатском регионе, а также новой стратегии США для этой части постсоветского пространства. Казахстанские эксперты поделились с китайскими партнерами своими оценками о перспективах торгово-экономических инвестиций в государства Центральной Азии, уделив особое внимание транспортно-логистической отрасли и объемам грузоперевозок по маршруту «Китай-Европа» на фоне российско-украинского кризиса.

Андрей Серенко

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