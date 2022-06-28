Андрей Воробьев: В Богородском округе Подмосковья появится поселок для медиков

11:45

Фото пресс-службы губернатора

и правительства Московской области

Медработникам Московской области вручили сертификаты на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства в Богородском городском округе. Здесь будет создан поселок для врачей «Линия жизни».

«Мы реализуем большую программу строительства и капитального ремонта медицинских учреждений, открываем современные госпитали, но главная задача – собрать команду профессионалов. Чтобы привлекать и сохранять лучших специалистов, нужна забота, постоянная поддержка. По новой областной программе в Богородском округе 185 медиков получат земельные участки и смогут начать строить там свои дома. Программу «Поселок для врачей» мы реализуем в четырех пилотных городских округах: помимо Богородского, землю под строительство медики получают в Домодедово, Ступино и Сергиевом Посаде. Всего подобрано 544 участка общей площадью более 67 га. Собственный дом, земля – это новое качество жизни для людей благородной профессии», – сказал губернатор Андрей Воробьёв.

Поселок для врачей «Линия жизни» будет располагаться в рабочем поселке Обухово Богородского городского округа. Для этих целей выделен земельный массив площадью 20 гектаров. Каждому врачу будет предоставлено по 8-10 соток.

Уже в этом году в поселке начнется обустройство инженерных и дорожно-транспортных сетей. Электроэнергия передается на основании постановления правительства России, уличное освещение, водоснабжение с водоотведением, а также строительство подъездных и внутриквартальных дорог будет организовано за счет бюджетных средств. Газ можно будет провести по президентской программе «Социальная газификация».

«Масштабный социальный проект «Поселки для врачей» претворяется в жизнь по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. На сегодняшний день в четырех муниципалитетах предоставлено в безвозмездное пользование более 140 земельных участков», – сообщила зампред регионального правительства Анна Кротова.

Здесь предусмотрена также транспортная и социальная доступность: рядом находится Кудиновское шоссе, федеральная дорога М7 «Волга», две школы, детский сад и центральная районная больница. Уже в будущем году поселок для врачей благоустроят и установят детские и спортивные площадки по губернаторской программе.

«Сегодня мы вручили 21 сертификат по предоставлению земельного участка для индивидуального жилищного строительства в безвозмездное пользование. Название поселка «Линия жизни» говорит само за себя: здесь будут жить те, кто спасает жизни», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Напомним, что с июля прошлого года в регионе действует также губернаторская программа «Земля врачам». За это время земельные участки получили более 680 человек. С начала 2022 года – более 395. До конца года планируется обеспечить землей еще 1 тыс. медиков.

Подать заявку на получение земли можно несколькими способами. Первое, это обратиться в местную администрацию и выбрать участок из предлагаемого перечня. Можно также найти участок самостоятельно на публичной кадастровой карте. Затем на региональном портале госуслуг обратиться за услугой «Предварительное согласование земельных участков», а далее за услугой «Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование», указав координаты участка, должность и место работы. На оформление земли уходит 15 рабочих дней.

«Поселки для врачей – это отличная идея. Огромная благодарность областному Правительству за оказанную возможность не просто построить свой дом, а жить на одной территории с коллегами, единомышленниками. Нам помогут с проведением электричества, воды, газа, рядом с поселком школа, сад, а главное – работа. А когда живешь и работаешь в комфортных условиях – это дорогого стоит», – поделилась врач функциональной диагностики Татьяна Попова.