Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум по теме вступления в НАТО
21:45 28.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Содержание документа пока неизвестно. Отмечается, что он являет собой дорожную карту процесса принятия в НАТО Финляндии и Швеции и снятия возражений Турции на их принятие в альянс, отмечает Эн-ти-ви.
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