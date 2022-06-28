Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум по теме вступления в НАТО

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры Турции, Швеции и Финляндии подписали совместный меморандум по итогам прошедших в Мадриде переговоров о перспективах вступления Хельсинки и Стокгольма в НАТО, передает телеканал Эн-ти-ви.

Содержание документа пока неизвестно. Отмечается, что он являет собой дорожную карту процесса принятия в НАТО Финляндии и Швеции и снятия возражений Турции на их принятие в альянс, отмечает Эн-ти-ви.