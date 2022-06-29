0
0
173
НОВОСТИ

Приобрести оружие в России теперь возможно только с 21 года

10:00 29.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые правила для владельцев оружия вступают в силу с 29 июня, в том числе повышается возраст для приобретения оружия до 21 года. Как сообщили в Росгвардии, изменения внесены в Федеральный закон «Об оружии».

Одно из основных изменений — право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны будут иметь граждане РФ, достигшие возраста 21 года.

«Граждане РФ, получившие лицензию на приобретение гражданского огнестрельного длинноствольного оружия, до истечения первых двух лет владения таким оружием не смогут приобретать в целях самообороны или охоты огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, имеющее более двух стволов или магазин», — говорится в сообщении Росгвардии.

Также там отметили, что уточнены определения гладкоствольного и нарезного огнестрельного оружия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 29.06.2022
Планы ЕС заменить российский газ «чересчур оптимистичны» — CNBC
0
2
11:05 29.06.2022
В Херсонской области запустили подсчет населения для подготовки к референдуму
0
40
11:00 29.06.2022
Посол ЛНР в РФ заявил, что в пригороде Лисичанска одна треть боевиков уже сдались в плен
0
40
10:32 29.06.2022
НАТО заявила Зеленскому, что конфликт должен быть решен только на поле боя — Де Кроо
0
127
10:20 29.06.2022
Сайт Роскосмоса подвергся DDoS-атаке после публикации фото «центров принятия решений» НАТО
0
125
10:05 29.06.2022
Психопатия выявлена у приговоренного к казни в ДНР наемника из Марокко — источник
0
165
09:32 29.06.2022
Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украины
0
206
09:20 29.06.2022
Цены на удобрения для аграриев РФ проиндексируют трижды в этом году — источник
0
203
09:05 29.06.2022
Китай встревожен новой стратегической концепцией НАТО — постпред при ООН
0
249
09:00 29.06.2022
Никакого удара по торговому центру в Кременчуге не было — Полянский
0
258

Возврат к списку