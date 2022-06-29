Приобрести оружие в России теперь возможно только с 21 года
10:00 29.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые правила для владельцев оружия вступают в силу с 29 июня, в том числе повышается возраст для приобретения оружия до 21 года. Как сообщили в Росгвардии, изменения внесены в Федеральный закон «Об оружии».
Одно из основных изменений — право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны будут иметь граждане РФ, достигшие возраста 21 года.
«Граждане РФ, получившие лицензию на приобретение гражданского огнестрельного длинноствольного оружия, до истечения первых двух лет владения таким оружием не смогут приобретать в целях самообороны или охоты огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, имеющее более двух стволов или магазин», — говорится в сообщении Росгвардии.
Также там отметили, что уточнены определения гладкоствольного и нарезного огнестрельного оружия.
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