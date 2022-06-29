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Страны ЕС стали отказывать России в выдаче обвиняемых в убийствах и наркоторговле

13:05 29.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза в последние несколько месяцев стали отказывать в выдаче России обвиняемых, в том числе разыскиваемых за убийства, изнасилования и наркоторговлю. Об этом сообщил в среду начальник организационно-правового управления Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Сергей Плохов на Х Петербургском международном юридическом форуме.

«К сожалению, произошли изменения после начала специальной военной операции на Украине, и тот запредельный уровень русофобии, который во многих западных странах присутствует, в некоторых странах достиг такой степени, что правоохранительные органы стали отказывать в выдаче разыскиваемых. За последние месяцы мы получили несколько отказов в исполнении запросов о правовой помощи из ЕС», — сообщил представитель Генпрокуратуры.

«При этом если посмотреть на категории преступлений, по которым нам отказывают (в выдаче или оказании правовой помощи в расследовании — прим. ТАСС), то, собственно говоря, волосы дыбом становятся. Это и убийства, и изнасилования, и сексуальная эксплуатация, речь идет и о наркоторговле, мошенниках, ворах», — подчеркнул Плохов.

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