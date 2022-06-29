Страны ЕС стали отказывать России в выдаче обвиняемых в убийствах и наркоторговле
13:05 29.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Евросоюза в последние несколько месяцев стали отказывать в выдаче России обвиняемых, в том числе разыскиваемых за убийства, изнасилования и наркоторговлю. Об этом сообщил в среду начальник организационно-правового управления Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Сергей Плохов на Х Петербургском международном юридическом форуме.
«К сожалению, произошли изменения после начала специальной военной операции на Украине, и тот запредельный уровень русофобии, который во многих западных странах присутствует, в некоторых странах достиг такой степени, что правоохранительные органы стали отказывать в выдаче разыскиваемых. За последние месяцы мы получили несколько отказов в исполнении запросов о правовой помощи из ЕС», — сообщил представитель Генпрокуратуры.
«При этом если посмотреть на категории преступлений, по которым нам отказывают (в выдаче или оказании правовой помощи в расследовании — прим. ТАСС), то, собственно говоря, волосы дыбом становятся. Это и убийства, и изнасилования, и сексуальная эксплуатация, речь идет и о наркоторговле, мошенниках, ворах», — подчеркнул Плохов.
Новости
- 14:20 29.06.2022
- Андрей Воробьев встретился с подмосковными выпускниками, среди которых ребята из Донбасса
- 14:00 29.06.2022
- Решение Болгарии о высылке российских дипломатов принято по заказу внешних сил — Захарова
- 13:32 29.06.2022
- На острове Кубанский уничтожено подразделение французских САУ «Цезарь» ВСУ
- 13:20 29.06.2022
- ВС РФ уничтожили два артиллерийских взвода ВСУ в районе Авдеевки, обстреливавших ДНР
- 13:00 29.06.2022
- В России за сутки выявили 3 028 случаев заражения коронавирусом
- 12:55 29.06.2022
- Новый индекс Иванова от Сбера: Ивановы уверены в курсе рубля впервые за 8 лет
- 12:32 29.06.2022
- Никто не должен вмешиваться в торговлю Китая с Россией — МИД КНР о санкциях США
- 12:20 29.06.2022
- ВС РФ высокоточным оружием уничтожили базу подготовки наемников в Николаеве
- 12:07 29.06.2022
- Андрей Воробьев: Более 1,2 тысяч медиков получили соципотеку в Подмосковье
- 12:05 29.06.2022
- Курсы доллара и евро на Мосбирже опустились ниже 51 и 54 руб. соответственно
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать