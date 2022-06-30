В Москве выявили 361 случай заражения коронавирусом за сутки

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 361 против 375 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

Всего в столице с начала пандемии выявили 2 777 610 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 13 против 14 днем ранее, до 44 141. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 229, до 2 586 729.