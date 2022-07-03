Андрей Воробьев поздравил с профессиональным праздником сотрудников ГИБДД Подмосковья

16:02

Фото пресс-службы губернатора и правительства

Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил за работу инспекторов ДПС и поздравил их с профессиональным праздником. Сотрудники автоинспекции в это время находились на служебном посту около одной из школ г.о. Красногорск, где они следят за безопасностью и регулируют движение.

«3 июля у нас отмечается день ГИБДД – ваш профессиональный праздник. Хочу поздравить в вашем лице всех 5,5 тыс. сотрудников, - сказал Андрей Воробьёв. - В Подмосковье машин прибавляется – плюс 50 тыс. каждый год. У нас большая программа по безопасности и важно, что аварийность снижается, а главное – меньше людей погибает на дорогах. Чем дальше, тем больше мы ставим видеокамер, но это лишь в помощь, чтобы снизить нагрузку и вы могли быть более мобильными. Спасибо, что вы есть, ваша работа важна, от нее очень многое зависит».

Инспекторы дорожно-патрульной службы г.о. Красногорск Сергей Громов и Денис Костяев проявили себя не только в профессии, но и в добрых делах. Не так давно они помогли появиться на свет еще одной жизни, вовремя успев доставить беременную женщину до больницы.

«Двигались с маршрута патрулирования и вдруг, нас остановил водитель такси, который сообщил, что у него в машине находится роженица, и ей стало плохо, - вспоминает Сергей Громов. - Незамедлительно приняли решение и пересадили женщину в свой автомобиль. Доставили и передали в руки врачей, где ей оказали квалифицированную помощь».

Уже спустя 20 минут после поступления в больницу родилась девочка. Вместе с мамой ее перевели в Московский областной перинатальный центр в Балашихе. А на выписке их встречали те самые инспекторы - Сергей и Денис. Они подарили молодой маме цветы, а малышке - детское автокресло, на вырост.

«В своей работе люблю, в первую очередь, что мы помогаем людям - следим за соблюдением правопорядка, дисциплиной на дороге, - рассказывает Денис Костяев. - Я «гаишник» в третьем поколении, у нас династия. Мой отец всю жизнь посвятил этой профессии. Он всегда приходил домой в форме, статный, солидный – было приятно смотреть. Я с детства обращал внимание, что к папе все относятся с уважением, почетом. Тогда и решил, что тоже буду сотрудником ГИБДД».

В этом году ГИБДД МВД России исполняется 86 лет. Сегодня в Подмосковье зарегистрировано 3,6 млн. транспортных средств.

В течение пяти лет на дорогах региона отмечается устойчивая тенденция снижения аварийности: ДТП - более чем на 32%, погибших - на 27%. Если сравнивать с прошлым годом – количество ДТП уменьшилось на 15%, гибель людей на дорогах – на 14%.

С помощью системы «Безопасный регион» ведется круглосуточный мониторинг аварийности в Центре управления регионом. Чтобы предотвратить повтора страшных ДТП, совместно с ГИБДД еженедельно проводится разбор происшествий, в которых были погибшие.

Для обеспечения безопасности на дорогах активно используются мобильные комплексы фото- и видеофиксации, всего в регионе их установлено 1457.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с ГИБДД на постоянной основе ведет работы по выявлению аварийности дорог и улучшению их состояния. Наносится разметка, устанавливаются знаки, ограждения. В этом году в Подмосковье планируется откорректировать разметку в зонах обгона на 250 участках, продублировать 1 тыс. знаков разметкой, а также обустроить 250 новых пешеходных переходов.

Только за 2021-2022 годы в рамках госпрограммы «Безопасность Подмосковья» для работы сотрудников ГИБДД передано 69 автомобилей и 19 мотоциклов, а в 2020-м - более 1 тыс. единиц телекоммуникационного оборудования.