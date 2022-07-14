Андрей Воробьев: Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» стал точкой притяжения для любителей классической музыки
19:21 14.07.2022
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Фото пресс-службы губернатора и правительства
Московской области
«Мы уже в пятый раз проводим этот фестиваль, он стал очень популярным и собирает деятелей искусства из самых разных регионов. Приятно, что Подмосковье является точкой притяжения и для звезд классической музыки, и для ее поклонников. В этом году «Лето. Музыка. Музей» посвящен 150-летию со дня рождения знаменитого композитора и пианиста Александра Скрябина – человека, который создал новую музыкальную вселенную, - отмечает губернатор Московской области Андрей Воробьёв. – Душой нашего фестиваля, главным идеологом является Максим Исаакович Дунаевский, который на протяжении всех лет наполняет его эмоциями, глубиной. В этом году гостей ждут шесть концертов ведущих оркестров и талантливых солистов. Поэтому приглашаю всех к нам в Подмосковье».
В программе – огромное разнообразие музыки и светомузыкальное шоу, созданное по партитуре Скрябина. Насладиться любимыми всеми произведениями можно будет как под открытым небом, так и в камерном зале музея «Новый Иерусалим». Фестиваль не только представляет известных музыкантов, но и открывает новые имена.
Посетители смогут послушать музыку в окружении потрясающей архитектуры и живописных видов (рядом с музеем находится Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь), а также побывать в одном из крупнейших музейных комплексов в России. Для гостей фестиваля работают постоянные экспозиции: «Новый Иерусалим — памятник истории и культуры XVII — XX веков», «Русское искусство. Церковное и светское искусство XVI — начала XX веков» и «Особая кладовая», а также новая выставка «[Не]суровый стиль», на которой представлены произведения советского искусства 60-х-70-х годов. Это работы Игоря Купряшина, Александра Подколзина, Николая Андронова, Дмитрия Жилинского, Льва Тюленева и Натальи Сорокиной.
14 июля в 20:00 выступит Российский национальный оркестр. В центре программы, которую предлагает знаменитый дирижер Александр Рудин, – масштабная симфоническая поэма Скрябина «Прометей», в исполнении которой задействован большой симфонический оркестр, фортепиано, орган, хор и инновационная партия Luce (Света).
15 июля в 20:00 состоится концерт Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова. Первый фортепианный концерт Сергея Рахманинова (одноклассника Скрябина по Московской консерватории) исполнит Николай Луганский – один из лучших на сегодняшний день интерпретаторов музыки композитора.
16 июля в 15:00 гостей ждет программа Московского камерного оркестра Musica Viva. В ней будут представлены Анданте и Скерцо Скрябина для струнного оркестра, музыка Дебюсси и Струнный квартет №1 Рахманинова. Завершит концерт одно из самых знаковых для европейской музыки рубежа веков произведений – «Просветленная ночь» Арнольда Шенберга.
Еще один концерт пройдет 16 июля в 20:00. В атриуме музея выступит Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Фортепианный концерт Скрябина исполнит Полина Осетинская – пианистка, необыкновенно тонко чувствующая поэзию скрябинской музыки.
17 июля в 15:00 состоится мини-фестиваль «Скрябин-пианист». Избранные сочинения композитора представят признанные мастера, востребованные музыканты Андрей Коробейников и Александр Лубянцев.
Завершит фестиваль концерт «Божественная поэма» Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова. Он пройдет 17 июля в 20:00 в атриуме музея.
Билеты на все шесть концертов доступны по «Пушкинской карте».
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