В России вводится уголовная ответственность за систематическое вождение без прав

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовная ответственность ждет всех водителей в России, которые систематически управляют автомобилем без прав. Это обусловлено вступлением в силу с 25 июля статьи 264.3 Уголовного кодекса РФ.

Так, статьей введена уголовная ответственность за управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за совершение аналогичного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ. Кроме того, согласно ч. 2 ст. 264.3 УК РФ уголовная ответственность наступает за управление транспортным средством водителем, который имеет судимость за совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2, п. «в» ч. 4 или п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), либо по ст. 264.3 УК РФ. Максимальное наказание в данном случае — два года лишения свободы.

Также вступила в силу ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ, которая предусматривает административную ответственность за повторное управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами, если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния. Наказание предусматривается в виде штрафа в размере от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей либо обязательных работ на срок от 150 до 200 часов.

С 10 января вступили в силу изменения в УК РФ — введена статья 264.2, предусматривающая ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами. Она грозит за повторное нарушение, связанное с превышением скорости либо выездом на встречную полосу лицом, уже подвергнутым административному наказанию за аналогичные правонарушения и лишенным права управления автомобилем, штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо до двух лет лишения свободы. А при повторном нарушении после судимости по этой статье — штраф в размере до 500 тыс. рублей и до трех лет лишения свободы.