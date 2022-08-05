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Консульство Болгарии в Москве приостановило выдачу виз гражданам РФ - АТОР

20:15 05.08.2022 Источник: Интерфакс

Консульство Болгарии в Москве известило туроператоров о временной приостановке приема документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Консульство Болгарии в Москве известило туроператоров о временной приостановке приема документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости в "виду сложившийся чрезвычайной ситуации". Причина - объявление в пятницу, 5 августа, персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России", - говорится в сообщении.

В письме туроператорам также сообщается, что "о возобновлении работы Консульской службы Болгарии в России будет сообщено дополнительно".

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