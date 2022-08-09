СМИ: льготный эквайринг себя не оправдал
13:58 09.08.2022
ЦБ не будет продлевать ограничение на эквайринговую комиссию банков для компаний, продающих социально значимые товары и услуги, убеждены опрошенные «МК» эксперты. Режим ограничений действует с 18 апреля по 31 августа, максимальная комиссия составляет 1%. До этого эквайринг стоил компаниям 1,2-2,2%, некоторые платили выше 3% от каждой операции.
Мера себя не оправдала: выпадающие доходы банки-эквайеры стали компенсировать, в частности, за счет снижения привлекательности программ лояльности и кэшбэка, отмечают эксперты. «То есть понесенные издержки банки просто переложили на плечи потребителя», – отметил аналитик Банки.ру Вадим Тихонов. «Выпадающие комиссии в значительной части просто перекладываются на конечного потребителя – частного клиента банка», – согласен эксперт банковского рынка Василий Кутьин.
Непопулярность меры признали и в Банке России. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в конце мая сообщила, что регулятор не собирается продлевать ограничение комиссии на эквайринг по ряду товаров и услуг после 31 августа, потому что конечные потребители не испытывают пользы от этой меры. По ее словам, 1 сентября банки смогут вернуться к прежней схеме работы с эквайрингом.
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