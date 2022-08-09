Используя ситуацию на Украине, террористы могут устроить атаки в Европе - Замгенсека ООН

19:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Террористы из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) призывают своих сторонников осуществлять атаки в Европе, используя ситуацию на Украине и ослабление введенных из-за коронавируса ограничений. Об этом заявил во вторник заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«Хотя активное присутствие [экстремистов] и их деятельность наблюдаются в основном в обществах, затронутых насильственными конфликтами, ИГ и связанные с ним террористы также стремятся подстрекать к атакам в неконфликтных районах для того, чтобы посеять страх и проецировать силу», — сказал дипломат. «В Европе ИГ призвало сторонников проводить атаки, используя ослабление антиковидных ограничений и конфликт на Украине», — отметил он.