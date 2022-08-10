ЕС прекратил закупку российского угля

09:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Евросоюз полностью прекратил закупку российского угля. С 10 августа в ЕС начал действовать запрет на импорт этого топлива из России. По оценкам Еврокомиссии, эмбарго затронет 25% всего российского экспорта угля на сумму около 8 миллиардов евро в год.

До начала спецоперации на Украине Россия обеспечивала 70% потребностей Евросоюза в энергетическом угле.

По информации зарубежных СМИ, после объявления эмбарго российский уголь был перенаправлен в Турцию и Индию, поставки в эти страны растут с каждым месяцем. Это сырьё также запрещено ввозить в Японию, Швейцарию, Великобританию и США. Говорит Москва