Эстония закроет границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой — МИД
14:32 11.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Эстонии приняли решение, в соответствии с которым гражданам РФ, имеющим выданную республикой шенгенскую визу, будет закрыт въезд на территорию Эстонии. Об этом в четверг сообщил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу.
«Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонией. На обладателей виз [из России] будут наложены ограничения, им будет запрещен въезд в Эстонию», — приводит слова главы внешнеполитического ведомства портал Э-эр-эр.
Рейнсалу также добавил, что из этого правила будет сделан ряд исключений. В частности, под санкции не попадут сотрудники дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей, а также лица, занимающиеся международными перевозками или имеющие право свободного передвижения по законам ЕС. Кроме того, действие ограничений не будет распространяться на лиц, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство в Эстонии.
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