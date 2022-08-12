Посол Украины в США назвала зиму одним из союзников РФ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Украины в США Оксана Маркарова назвала зиму одним из союзников России в конфликте, в частности, на фоне проблем с поставками энергоресурсов на Запад. Об этом она заявила в интервью агентству Блумберг, опубликованном в пятницу.

«Сейчас круг российских союзников невелик. Но кроме таких стран, как Северная Корея, Иран и других, которые по-прежнему поддерживают Россию, одним из их союзников является зима», — отметила дипломат.

По ее мнению, РФ может прекратить поставки нефти и газа в Западную Европу по мере приближения зимы, что скажется на простых жителях и снабжении электроэнергией.

«Не все наши партнеры пока провели диверсификацию или уменьшили свою зависимость от них (российских энергоресурсов — прим. ТАСС)», — указала Маркарова.