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Россия предупредила США о "точке невозврата" в дипотношениях - МИД РФ

09:15 13.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия предупредила США о точках невозврата, после которых возможен разрыв дипотношений. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

Дипломату был задан вопрос о том, рассматривается ли возможность понижения дипотношений Москвы и Вашингтона. «Не хотелось бы вдаваться в гипотетические рассуждения о том, что возможно, а что нет в текущей турбулентной ситуации, когда западники во главе с США растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике», — отметил Дарчиев.

«В данном контексте упомяну обсуждаемую сейчас в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию „страной — спонсором терроризма“. Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва. Американская сторона предупреждена», — подчеркнул глава департамента МИД.

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