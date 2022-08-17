Член оргкомитета ОИ в Токио арестован в Японии по подозрению в получении взятки
10:25 17.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Такахаси подозревают в получении взятки в несколько десятков миллионов иен от крупного местного производителя одежды Aoki («Аоки»), который впоследствии стал официальным спонсором Игр.
В июле следователи уже провели обыски в доме Такахаси, а также в офисе рекламного агентства Dentsu («Дэнцу»), где он ранее работал. Такахаси неоднократно подчеркивал, что ранее имел тесные деловые контакты с Aoki, когда занимал должность старшего управляющего в крупнейшем рекламном агентстве страны Dentsu, но полностью оборвал их, как только стал членом оргкомитета Игр.
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