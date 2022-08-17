Член оргкомитета ОИ в Токио арестован в Японии по подозрению в получении взятки

10:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Токийская прокуратура в среду по подозрению в получении взятки арестовала 78-летнего Харуюки Такахаси, который в период подготовки и проведения летних Олимпийских игр в Токио был членом организационного комитета соревнований. Об этом сообщило агентство Киодо.



Такахаси подозревают в получении взятки в несколько десятков миллионов иен от крупного местного производителя одежды Aoki («Аоки»), который впоследствии стал официальным спонсором Игр.



В июле следователи уже провели обыски в доме Такахаси, а также в офисе рекламного агентства Dentsu («Дэнцу»), где он ранее работал. Такахаси неоднократно подчеркивал, что ранее имел тесные деловые контакты с Aoki, когда занимал должность старшего управляющего в крупнейшем рекламном агентстве страны Dentsu, но полностью оборвал их, как только стал членом оргкомитета Игр.



