Литва обвиняет пограничников Белоруссии в содействии нелегальной миграции
17:33 18.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Литвы утверждают, что белорусские пограничники содействуют проникновению на территорию балтийской республики нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. С таким утверждением в четверг выступила Служба охраны государственной границы при МВД Литвы.
«Члены задержанной в Швенчёнском районе группы нелегалов сообщили, что к границе их сопроводили белорусские пограничники, которые указали, где можно перейти границу», — утверждает погранведомство в сообщении для СМИ. Там же сказано, что нелегалов препроводили на участок, который пока не защищен строящимся заграждением.
Вся литовско-белорусская граница, протяженность которой составляет около 680 км, к осени 2022 года должна быть защищена заграждением и оснащена системами видеоконтроля. На границе Литва строит стационарное заграждение высотой 4 м из металлической стержневой сетки, поверх которой идет колючая проволока. Перед забором устанавливается дополнительная линия из колючей проволоки высотой три метра.
Стоимость работ по устройству заграждения составляет 152 млн евро. Вильнюс надеялся получить на это ассигнования по линии ЕС, однако в Брюсселе заявили, что не финансируют строительство преград и барьеров.
НОВОСТИ
- 17:18 18.08.2022
- Зеленский заявил, что согласовал с Гутерришем параметры визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
- 17:01 18.08.2022
- Глава МЧС прибыл во Владимирскую область, где тлеет торфяник
- 16:40 18.08.2022
- МВД Латвии вынудит работодателей увольнять граждан РФ
- 16:13 18.08.2022
- Премьер Финляндии: "Я никогда не принимала наркотики и готова пройти тест"
- 16:00 18.08.2022
- Российские банки смогут бесплатно размещать активы на «Портале DA»
- 15:36 18.08.2022
- Сколько стоит аренда квартир в российских городах-миллионниках: исследование Домклик и Суточно.ру
- 15:15 18.08.2022
- Шольц выступил против отрицания и релятивизации Холокоста
- 14:54 18.08.2022
- Британский министр призвал скорее выбирать премьера
- 14:45 18.08.2022
- С 1 августа с Украины вывезено свыше 622 тыс. тонн зерна — Минобороны Турции
- 14:15 18.08.2022
- Польские газохранилища заполнены на 99% — энергокомпания PGNiG
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать