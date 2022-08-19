Сбер снизит комиссию по SberPay QR для бизнеса

12:55

С 1 сентября Сбер снизит комиссию по SberPay QR для всех категорий бизнеса.

Новый тариф будет доступен:

– в личном кабинете в СберБизнесе (раздел «Эквайринг», вкладка «Точки»);

– на сайте банка в онлайн-калькуляторе.

Подробнее о том, как формируется тариф по торговому эквайрингу и SberPay QR, можно узнать на сайте банка.

«Видя растущую популярность сервиса среди партнеров и клиентов, мы хотим сохранить для торговых точек наиболее комфортные условия для приема оплаты от клиентов и предоставить больше возможностей для повышения эффективности бизнеса, поэтому приняли решение снизить комиссию по SberPay QR с 1 сентября, – пояснил директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых. – SberPay QR – очень перспективный способ бесконтактной оплаты, выгодный для продавцов, удобный для покупателей и особенно актуальный сегодня в силу недоступности привычных ранее бесконтактных способов оплаты девайсами. Сегодня сервис дает возможность расплачиваться смартфоном более чем в 500 тыс. торговых точках по всей стране, и их число продолжает расти. Бизнесу он позволяет снизить расходы на эквайринг и привлечь новых клиентов, а населению – оплачивать покупки, даже не имея с собой карты или наличных. При этом начисляются привычные бонусы от СберСпасибо, а все транзакции проходят быстро и безопасно, ведь конфиденциальность персональных данных гарантирована».

Сервис SberPay QR позволяет расплачиваться смартфоном даже без поддержки NFC в торговых точках по всей стране. При оплате SberPay бонусы от СберСпасибо начисляются так же, как при оплате картой, а саму карту с собой можно не носить – достаточно смартфона с приложением СберБанк Онлайн.

Подробнее о SberPay QR: для бизнеса, для частных клиентов.