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МИД КНР: США потерпели неудачу в Афганистане, однако не изменили своей привычки вмешиваться во внутренние дела других стран

19:30 19.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Провал американской миссии в Афганистане не заставил Вашингтон изменить своей привычки вмешиваться в дела других государств. Об этом в пятницу написал на своей странице в «Твиттере» официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«США потерпели неудачу в Афганистане, однако до сих пор не изменили своей привычки вмешиваться во внутренние дела других стран под предлогом защиты демократии и прав человека, что ведет к расколу и конфронтации во всем мире», — отметил официальный представитель МИД КНР.

Он также выразил уверенность, что подобная тактика «принесет США новые и еще большие неудачи».

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