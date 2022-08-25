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НОВОСТИ

Пашинян и Алиев встретятся 31 августа

12:55 25.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля пройдет 31 августа в Брюсселе. Об этом в четверг сообщили корр. ТАСС в пресс-службе правительства Армении.

«Трехсторонняя встреча премьер-министра Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Евросовета Шарля Мишеля пройдет 31 августа в Брюсселе», — отметили в кабмине республики.

В последний раз Пашинян и Алиев провели переговоры о нормализации отношений между двумя странами 22 мая в Брюсселе при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. Уже 23 мая главы государств подписали указы о создании комиссий по делимитации и безопасности границ. Армянскую комиссию возглавил Мгер Григорян, а азербайджанскую — Шахин Мустафаев. Первая встреча комиссий состоялась 24 мая на границе двух стран.

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