Выход книги мемуаров принца Гарри откладывается по неназванной причине

13:49 Источник: Газета.Ru

Выход книги мемуаров принца Гарри может быть перенесен на 2023 год. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источники в издательстве Penguin Random House.

Книга принца Гарри должна была выйти осенью 2022 года – ко Дню благодарения и рождественским праздникам. Один из источников в издательстве сообщил журналистам, что теперь дата выхода книги «зависла в воздухе». Что именно стало причиной – неизвестно, ведь сообщалось, что нанятый принцем писатель Дж. Р. Мерингер давно закончил рукопись, а сама книга прошла через «все юридические формальности».

Другой источник в издательстве добавил, что выход книги может быть перенесет на более поздние даты, потому что принц Гарри «не уверен, что стоит включать в мемуары всю правду».

