Российские бизнесмены не лишились бы своих яхт, если бы держали их в России — Путин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские предприниматели не потеряли бы свои счета и яхты, если бы послушались предупреждений и держали их внутри страны, а не за рубежом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в среду на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Многим я в свое время говорил, знаете: набегаетесь, защищая свои интересы. У них там что-то арестовали — счета, лодки и так далее. Предупреждал об этом. Лучше бы эти лодки здесь держали, а деньги вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры. Ничего бы не потеряли, все было бы здесь, на Родине. И прибыли бы получали от вложенных денег», — сказал он, комментируя аресты за рубежом активов некоторых российских предпринимателей.