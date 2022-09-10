Страны ЕС и США потребовали от Белграда «решить проблему Косова» - Вучич

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФРГ и Франция при поддержке США и Турции потребовали от Белграда «решить проблему Косова» в кратчайшие сроки. Об этом заявил в субботу президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации по результатам заседания Совета безопасности страны.



«Франция и Германия, крупнейшие европейские страны, при поддержке США и Турции, как они сказали, выступили за необходимость решения „косовской проблемы“ во время войны в Европе», — заявил Вучич.



Заседание Совбеза состоялось после переговоров Вучича по вопросу непризнанного Косова со спецпредставителем Евросоюза по Западным Балканам Мирославом Лайчаком, советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и советником президента Франции Эмманюэлем Бонном. 9 сентября переговорщики ЕС прибыли в Сербию в целях «изучения вариантов продвижения в диалоге» между Белградом и Приштиной. Они провели встречу с премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти в Приштине, после чего прибыли с визитом в Белград. Вучич повторил спецпредставителям ЕС позицию Белграда о непризнании Косова.



