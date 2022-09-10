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Вучич заявил, что ЕС и США потребовали от Сербии выбрать между РФ и Западом

13:20 10.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ведущие страны Евросоюза при поддержке США потребовали от Сербии сделать выбор между Россией, экономика которой, как они утверждают, исчезает, и находящимся «на стороне успеха» Западом. Об этом заявил в субботу ее президент Александар Вучич в обращении к нации, комментируя переговоры со спецпредставителем Евросоюза по Западным Балканам Мирославом Лайчаком, советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и советником президента Франции Эмманюэлем Бонном.

По словам Вучича, во время «нелегкого разговора» «большие западные силы при поддержке США и Турции» заявили, что на фоне идущего сейчас противостояния «Европа должна защищаться», поэтому «все должны определиться, с какой стороны занавеса они останутся». «Со стороны занавеса, где экономика „исчезает и не существует“, или с „на стороне успеха“, где находятся они», — сказал с иронией сербский лидер, не уточнив при этом, какой ответ он дал на эти требования.

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