Вучич заявил, что ЕС и США потребовали от Сербии выбрать между РФ и Западом

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ведущие страны Евросоюза при поддержке США потребовали от Сербии сделать выбор между Россией, экономика которой, как они утверждают, исчезает, и находящимся «на стороне успеха» Западом. Об этом заявил в субботу ее президент Александар Вучич в обращении к нации, комментируя переговоры со спецпредставителем Евросоюза по Западным Балканам Мирославом Лайчаком, советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и советником президента Франции Эмманюэлем Бонном.



По словам Вучича, во время «нелегкого разговора» «большие западные силы при поддержке США и Турции» заявили, что на фоне идущего сейчас противостояния «Европа должна защищаться», поэтому «все должны определиться, с какой стороны занавеса они останутся». «Со стороны занавеса, где экономика „исчезает и не существует“, или с „на стороне успеха“, где находятся они», — сказал с иронией сербский лидер, не уточнив при этом, какой ответ он дал на эти требования.



