В 2023 году может быть зарегистрирована вакцина от ковида на основе VLP - центр им. Гамалеи
10:30 11.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сейчас идут расширенные испытания, они идут по стандартной процедуре, которая идет около года. Я предполагаю, что к концу этого года будут те или иные отчеты об этих испытаниях, и в январе–феврале следующего года начнется процедура регистрации», — сказал он.
В феврале текущего года Минздрав РФ выдал разрешение центру им. Гамалеи на проведение I–II фаз клинических исследований вакцины против ковида на основе вирусоподобных частиц (VLP) в форме укола. В государственном реестре министерства отмечалось, что исследования проводятся на добровольцах в возрасте 18-55 лет «для оценки переносимости, безопасности и иммуногенности лекарственного препарата».
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