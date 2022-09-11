В 2023 году может быть зарегистрирована вакцина от ковида на основе VLP - центр им. Гамалеи

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Регистрация вакцины против коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц (VLP) в инъекционной форме, разработанной Центром им. Гамалеи, может начаться в январе–феврале 2023 года. Об этом ТАСС сообщил старший научный сотрудник лаборатории структуры и морфогенеза Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Центра им. Н. Ф. Гамалеи Федор Лисицын.



«Сейчас идут расширенные испытания, они идут по стандартной процедуре, которая идет около года. Я предполагаю, что к концу этого года будут те или иные отчеты об этих испытаниях, и в январе–феврале следующего года начнется процедура регистрации», — сказал он.



В феврале текущего года Минздрав РФ выдал разрешение центру им. Гамалеи на проведение I–II фаз клинических исследований вакцины против ковида на основе вирусоподобных частиц (VLP) в форме укола. В государственном реестре министерства отмечалось, что исследования проводятся на добровольцах в возрасте 18-55 лет «для оценки переносимости, безопасности и иммуногенности лекарственного препарата».

