Киев предлагает включить в «гарантии безопасности» Украины конфискацию активов РФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гарантии безопасности Украины должны включать меры, направленные на конфискацию активов РФ и ее граждан. Об этом говорится в опубликованном во вторник проекте рекомендаций экспертной группы по гарантиям безопасности, созданной по инициативе украинского президента Владимира Зеленского.

В нем отмечается необходимость поддержки «широкой группой международных партнеров, включая Японию и Южную Корею», набора «гарантий невоенного характера, основанных на санкциях». По замыслу Киева, он «будет включать пакет санкций, которые будут автоматически повторно применяться» в случае «агрессии» против страны.

«Необходимо разработать законодательную базу, которая позволит органам власти конфисковать собственность агрессора (Россия официально именуется на Украине „страной-агрессором“ — прим. ТАСС), его суверенные фонды и резервы, а также активы граждан и организаций, находящихся в списке санкций. Собранные средства должны быть направлены на восстановление ущерба, нанесенного Украине войной», — гласит документ.