ЕС до сих пор не предоставил стенограмму слов Борреля о «фашистской России» — МИД РФ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Брюссель так и не передал Москве стенограмму слов главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который ранее назвал Россию «фашистским государством». Об этом сообщили ТАСС во вторник в МИД РФ.

«Брюссель до сих пор не предоставил стенограмму заявлений Борреля, не дал членораздельных объяснений произошедшего. Москва требует от ЕС объяснений», — указали в дипведомстве.