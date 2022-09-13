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НОВОСТИ

ЕС до сих пор не предоставил стенограмму слов Борреля о «фашистской России» — МИД РФ

16:32 13.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Брюссель так и не передал Москве стенограмму слов главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который ранее назвал Россию «фашистским государством». Об этом сообщили ТАСС во вторник в МИД РФ.

«Брюссель до сих пор не предоставил стенограмму заявлений Борреля, не дал членораздельных объяснений произошедшего. Москва требует от ЕС объяснений», — указали в дипведомстве.

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