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НОВОСТИ

Парламент Казахстана принял закон о возвращении названия Астана столице государства

10:00 16.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены обеих палат парламента Казахстана приняли в пятницу в двух чтениях закон о поправках в конституцию, которые предполагают введение однократного семилетнего президентского срока и возвращение столице республики прежнего названия Астана. Трансляция совместного заседания ведется на сайте законодательного органа.

Как сообщил председатель Мажилиса (нижней палаты) Ерлан Кошанов, депутаты единогласно проголосовали за принятие закона.

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