0
0
3
НОВОСТИ

Запад должен понимать, что конфликт на Украине продлится еще долго — Столтенберг

11:32 16.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Странам Запада необходимо понимать, что конфликт на Украине продлится еще долго несмотря на то, что ряд городов Харьковской области в последние дни перешли под контроль Киева. Об этом в интервью радиостанции Би-би-си заявил в пятницу утром генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Очень обнадеживает то, что украинским вооруженным силам удается частично возвращать территории и наносить удары в тылу российских войск, — сказал он. — В то же время мы должны понимать, что это не начало конца войны. Мы должны быть готовы к тому, что она будет длиться еще долго».

Он добавил, что важнейшая задача для стран НАТО — продолжать оказывать Киеву «поддержку в усилении ВС» Украины.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 16.09.2022
Киргизия отказывается решать конфликт путем переговоров - погранслужба Таджикистана
0
53
11:05 16.09.2022
Зеленский планирует повторить в Изюме опыт провокации в Буче — ВГА Херсонской области
0
73
11:00 16.09.2022
В Европе многие против военной помощи Украине и санкций в отношении РФ — Боррель
0
84
10:32 16.09.2022
Байден «пальцем не пошевелил», чтобы обезопасить южную границу США — губернатор Флориды
0
138
10:20 16.09.2022
США пытаются юридически обосновать, по сути, кражу авуаров Венесуэлы — посольство РФ
0
155
10:05 16.09.2022
Таджикистан стягивает в зону конфликта на границе боевую технику — спецслужбы Киргизии
0
207
10:00 16.09.2022
Парламент Казахстана принял закон о возвращении названия Астана столице государства
0
189
09:32 16.09.2022
Президента Польши стоит привлечь к ответственности за реабилитацию фашизма, уверен Володин
0
194
09:20 16.09.2022
США внесли Кадырова и его родственников в санкционный список
0
202
09:05 16.09.2022
Надо завершить бои на Украине как можно скорее, но не все равно, на каких условиях — Шольц
0
256

Возврат к списку