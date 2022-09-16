Запад должен понимать, что конфликт на Украине продлится еще долго — Столтенберг

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Странам Запада необходимо понимать, что конфликт на Украине продлится еще долго несмотря на то, что ряд городов Харьковской области в последние дни перешли под контроль Киева. Об этом в интервью радиостанции Би-би-си заявил в пятницу утром генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Очень обнадеживает то, что украинским вооруженным силам удается частично возвращать территории и наносить удары в тылу российских войск, — сказал он. — В то же время мы должны понимать, что это не начало конца войны. Мы должны быть готовы к тому, что она будет длиться еще долго».

Он добавил, что важнейшая задача для стран НАТО — продолжать оказывать Киеву «поддержку в усилении ВС» Украины.