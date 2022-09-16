В результате ракетного удара разрушено здание комплекса ВГА Херсонской области
12:01 16.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Здание, которое входит в комплекс военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области, разрушено в результате ракетного удара, нанесенного в пятницу со стороны ВСУ. Об этом журналистам сообщила замглавы ВГА области Екатерина Губарева.
«Да», — сказала Губарева, отвечая на вопрос, входит ли разрушенное здание в комплекс администрации ВГА области.
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