В результате ракетного удара разрушено здание комплекса ВГА Херсонской области

12:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Здание, которое входит в комплекс военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области, разрушено в результате ракетного удара, нанесенного в пятницу со стороны ВСУ. Об этом журналистам сообщила замглавы ВГА области Екатерина Губарева.

«Да», — сказала Губарева, отвечая на вопрос, входит ли разрушенное здание в комплекс администрации ВГА области.