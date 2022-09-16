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В России за сутки выявили 59 035 случаев заражения коронавирусом

12:05 16.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 59 035, против 56 126 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 8 марта, когда зафиксировали 66 576 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 20 324 039 случаев заражения.

Число летальных исходов за последние сутки возросло на 110, это максимум с 17 мая. Днем ранее зафиксировали 99 смертей, всего с начала пандемии — 385 837. Количество случаев выздоровления за сутки составило 50 020 против 49 752 днем ранее, до 19 294 876.

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