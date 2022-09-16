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НОВОСТИ

Китай введет санкции против глав двух оборонных компаний США за продажу вооружений Тайваню

13:05 16.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай введет санкции против топ-менеджеров американских оборонных компаний Raytheon Technologies и Boeing Defense за продажу вооружений Тайваню. Об этом в пятницу на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Для защиты суверенитета и интересов безопасности КНР правительство Китая приняло решение ввести санкции против принимающих участие в этих поставках вооружений председателя правления, главного исполнительного директора компании Raytheon Technologies, а также президента, главного исполнительного директора компании Boeing Defense», — сказала она.

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